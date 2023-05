Tienkoppig Jong Genk eindigt seizoen met nederlaag tegen degradant Virton

Bij Jong Genk stond doelman Vic Chambaere voor de tweede keer onder de lat en maakte Josue Kongolo zijn debuut als 41ste speler. Beide ploegen speelden met open vizier en dat leidde in het eerste kwartier tot enkele mooie kansen. Toma besloot na een puike Genkse aanval op de vuisten van De Ridder. Aan de overzijde pareerde Chambaere een poging van Anne.

Virton kwam halverwege de eerste helft op voorsprong na een foute inspeelpass van Galarza in de voeten van Abdallah. Die legde via Anne af op Aguemon, die de 1-0 voorbij Chambaere trapte. In de tweede helft krulde Dudouit de 2-0 vanuit stand in de kruising. Een kwartier voor tijd milderde Toma tot 2-1. Jong Genk eindigde nog met tien na een tweede keer geel voor Kouassi. Uit de vrije trap die volgde, legde Dudouit met zijn tweede van de avond de 3-1-eindstand vast.

Jong Genk en Virton eindigen samen op 25 punten. De Genkies hebben echter één wedstrijd meer gewonnen waardoor zij gered zijn en Virton naar eerste amateur zakt.