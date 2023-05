“Steken stewards achtergelaten voorwerpen in het vliegtuig gewoon op zak?”, vragen vader, kleinzoon en opa Croes zich af. — © Serge Minten

Diepenbeek

Pas toen Juha in de aankomsthal van de luchthaven kwam, dacht hij aan zijn Nintendo. Die was in het vliegtuig gebleven. De spelcomputer werd ook gevonden, en verdween daarna spoorloos. Mag Juha een compensatie verwachten?