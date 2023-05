Novak Djokovic neemt in Rome eerste horde bij comeback

Novak Djokovic heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde ronde (1/16e finales) van het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/7.705.780 euro). De Servische nummer 1 van de wereld, als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, versloeg in de tweede ronde de Argentijn Tomas Martin Etcheverry (ATP 61) in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-2.