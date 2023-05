Scholengroep 14 Maasland heet voortaan Scholengroep SAM, die in totaal 36 scholen in Limburg overkoepelt. — © Chris Nelis

GENK

‘Starten Aan Morgen’, kortweg SAM, dat is de nieuwe naam van Scholengroep 14 Maasland. Die werd vrijdagavond in de Limburghal in Genk bekendgemaakt aan zo’n 500 leerkrachten en medewerkers van de groep.