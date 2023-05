Real Madrid en Barcelona spelen deze zomer vriendschappelijke Clasico in Texas

Real Madrid en FC Barcelona staan op 29 juli tegenover elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd in het voorseizoen, als onderdeel van een tournee door de Verenigde Staten waaraan ook Juventus, AC Milan, Arsenal en Manchester United deelnemen. Dat hebben de organisatoren van de Soccer Champions Tour vrijdag bevestigd.

De Soccer Champions Tour, die van 22 juli tot 2 augustus duurt, wordt georganiseerd door het evenementenbedrijf AEG, vooral bekend als producent en organisator van concerten en shows. Er zijn in totaal acht wedstrijden gepland in acht verschillende steden,

Het is niet de eerste keer dat er een Clasico plaatsvindt op Amerikaanse bodem. Vorig jaar speelden de twee grootmachten al eens tegen elkaar (1-0 zege voor Barça) in het Allegiant Stadium in Las Vegas voor 65.000 toeschouwers.

De wedstrijd tussen Real en Barcelona zal ditmaal plaatsvinden in Arlington in het AT&T Stadium, de thuishaven van de Dallas Cowboys, een ploeg uit de professionele American footballcompetitie NFL. In het stadion is plaats voor 80.000 toeschouwers.