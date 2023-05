Matige start voor Thierry Neuville in Rally van Portugal: “Ik kon gewoon niet harder”

Hij was met veel zin en ambitie naar Portugal afgezakt, maar de openingsdag van de vijfde WK-manche was voor Thierry Neuville geen onverdeeld succes. De kopman van het Hyundai-team mocht als derde gaan rusten.

Het leek een ideale startpositie. Als vierde op de baan zou Neuville over meer grip op het door de rijders voor hem schoongeveegde Portugese onverhard moeten beschikken. Maar in de praktijk bleek dat niet echt het geval.

“Er hadden zich diepe sporen gevormd, en soms leek het alsof ik over een strand reed. Zo los lag het er bij”, analyseerde Neuville al na een paar proeven. Het resultaat was dat Neuville zich maar bij twee chronoritten bij de snelste drie kon rijden. Geluk bij een ongeluk: twee titelconcurrenten – Ott Tänak (lekke band) en Elfyn Evans (crash) – verloren nog meer tijd of verdwenen zelfs helemaal uit de wedstrijd.

Eén en ander betekent dat Neuville na afloop van de eerste wedstrijddag op een derde plaats prijkt, op 26 seconden van leider en regerend wereldkampioen Kalle Rovanperä. Erger: omdat de startvolgorde van zaterdag wordt opgemaakt op basis van de tussenstand voor de show-KP van vrijdag – toen stond Neuville nog vijfde – is zijn positie ook op de tweede dag allesbehalve ideaal.

“Ik kon gewoon niet harder”, stelde een rustige Neuville aan het eind van de eerste dag. “Indien dat wel het geval was geweest, dan had ik het wel geprobeerd. Maar dat had ongetwijfeld tot lekke banden of zelfs een crash geleid. Ik moest het kalm aan doen. Voor zaterdag willen we wel één en ander aan de afstellingen van de Hyundai veranderen, en hopelijk kan ik dan wel vrijuit aanvallen.”

Met Dani Sordo heeft Neuville wel nog een Hyundai-teamgenoot voor zich in de tussenstand. De Spanjaard – die geen volledig seizoen rijdt – speelt geen rol in de titelstrijd. Een ingreep van de teamleiding zou Neuville dus nog wel een plaats kunnen laten winnen.