Zweed Simon Forsström blijft leider, Thomas Detry volgt als derde halfweg Soudal Open

Halfweg het Soudal Open bevestigt de Zweed Simon Forsström zijn leidersplaats (-11). In zijn spoor volgen de Fransman Jeong weon Ko en onze landgenoot op respectievelijk de tweede (-10) en derde plaats (-9). Van de in totaal 13 gestarte Belgen kwalificeren zich naast Detry ook Alan De Bondt, Kevin Hesbois, Jarno Tollenaire en Kristof Ulenaers voor de eindfase van de Belgische manche van de DP World Tour.

De Zweed Simon Forsström voegde aan zijn openingsronde in 64 slagen (-7) er nog 67 (-4) aan toe. Dit volstond juist om nog de leiding (-11) te behouden na 36 holes. Op amper een slag volgt de Fransman Jeong weon Ko die een sprong maakte van plaats zes naar de runner-up positie. De 25-jarige Fransman puurde voor de tweede maal een 66 (-5) uit zijn clubs.

Thomas Detry staat op een derde plaats en maakte 11 plaatsen goed. De 30-jarige Brusselaar kende op twee holes na, bogeys op hole 13 en 18, een zeer consistente ronde in 66 slagen (-5) met maar liefst 7 birdies. “Op die twee slechte slagen na houd ik aan deze ronde een positief gevoel aan over”, was de analyse van Thomas Detry. “De scoring was heel goed en hopelijk gaat dat zo verder voor de rest van het weekend.”

Detry staat nu op twee slagen van de leider en houdt zo de druk van zich af om niet in de laatste flight te starten. “Ik had liever twee slagen voorsprong gehad dan er nu 2 in het krijt te staan. De druk is ook relatief als je zoals nu goed aan het spelen bent. Dat is de formule”, sloot Detry af.

© Getty Images via AFP

Voor de verrassing onder de Belgen zorgde Kristof Ulenaers door zich op de 40ste plaats te posteren. In zijn spoor volgen Kevin Hesbois, Jarno Tollenaire en Alan De Bondt (gedeeld 60ste), waardoor dat er 5 Belgen zich plaatsen voor het weekend.

Kristof Ulenaers deed met 69 slagen (-2) een slag beter dan op de openingsdag. “Het spel was hetzelfde met uitzondering dat het putten nu beter was”, vertelde Kristof Ulenaers die zijn eerste cut verzilverde op de DP World Tour. Voor Kevin Hesbois kwam de zekerheid van de kwalificatie op zijn 36ste hole door een birdie te scoren. “Als ik op voorhand geweten had dat dit scenario klaarlag, had ik daarvoor getekend”, stelde Kevin Hesbois. “Ik ben super tevreden met mijn 2de cut op de DP World Tour.”

Alan De Bondt leek alles te verspelen op zijn slothole. Gelukkig had de 26-jarige Antwerpenaar ruimte genoeg om een double bogey te incasseren. “De laatste drie holes sloeg de nervositeit toe”, keek Alan De Bondt terug. “Het was een supergoede ronde die geleid heeft tot mijn eerste cut op dit circuit. Vanaf nu wordt het nog twee dagen genieten.”

Misschien de grootste verrassing was op naam van Jarno Tollenaire. De 21-jarige speler van National Golf plaatste zich als enige amateur. Met een zeer adequate ronde in 69 slagen (-2) met 3 birdies en 1 bogey maakte hij zijn droom waar en mag morgen opnieuw aan de bak.

Voor Nicolas Colsaerts zit het Soudal Open er net als vorig jaar vroegtijdig op. De 40-jarige Brusselaar slaagde er andermaal er niet in om twee consistente ronden af te leveren. Na de 70 (-1) van de openingsdag volgde een 74 (+3) met vier birdies, drie bogeys en twee double-bogeys. Met andere woorden: te veel afval in zijn spel. “Ik ben ontgoocheld”, klonk Nicolas Colsaerts. “In de regen was het moeilijk spelen maar het is wansmakelijk dat ik double-bogeys slik op makkelijke holes. Daarna vocht ik wel terug. Finaal ben ik gefrustreerd omdat ik andermaal de cut niet haal.”

Belgen :

3. Thomas Detry 67 + 66 = 133 (-9)40. Kristof Ulenaers 70 + 69 = 139 (-3)60. Kevin Hesbois 71 + 69 = 140 (-2) Alan De Bondt 71 + 69 = 140 (-2) Jarno Tollenaire 71 + 69 = 140 (-2)107. Nicolas Colsaerts 70 + 74 = 144 (+2) James Skeet 71 + 73 = 144 (+2) Jean De Wouters 74 + 70 = 144 (+2)127. Nathan Cossement 76 + 70 = 146 (+4) Yente Van Doren 73 + 73 = 146 (+4)140. James Meyer De Beco 77 + 72 = 149 (+7)149. Charles Roeland 72 + 79 = 151 (+9)152. Christopher Mivis 78 + 74 = 152 (+10)154. Hugo Duqaine 89 + 85 = 174 (+32)