Standard-trainer Ronny Deila: "We kunnen de play-offs nog winnen"

“We kunnen de play-offs nog altijd winnen, maar dit wordt wel een cruciaal weekend”, vertelde Ronny Deila op zijn persmoment. Met een achterstand van vijf punten op AA Gent beseft de Noor dat zijn team zich geen puntenverlies kan permitteren tegen Westerlo. “Wij moeten thuis winnen, maar ook Gent staat voor een big game. Een verplaatsing naar Cercle is altijd moeilijk.“ Deila rekent dus op hulp van de Vereniging om de Buffalo’s binnen schot te houden. ”Ik droom van een finale op de laatste speeldag in Gent. Het zou fantastisch zijn als we in die wedstrijd nog alles hebben om voor te spelen.”

Een droom die hij deelt met Aron Dønnum: “Natuurlijk kunnen wij ook in Gent gaan winnen”, blikte de winger al drie weken vooruit. “We zijn toch ook op Union gaan winnen? En thuis hebben we alle ploegen uit de top vier geklopt. Als we op ons best zijn kunnen we elke ploeg in België aan. Te beginnen met Westerlo.”

Basisdebuut Hautekiet

Voor het duel tegen de Kemphanen moet Deila wel drie basispionnen missen. Alzate is geschorst, Bokadi en Balikwisha geblesseerd. Ook Lucas Noubi zit een schorsingsweekend uit na zijn derde gele kaart in de play-offs van de Challenger Pro League met SL 16. Winteraanwinst Ibe Hautekiet (20, ex-Club NXT) verschijnt daardoor voor de eerste keer aan de aftrap.