Russische soldaat geeft zich over aan Oekraïense drone in Bachmoet

De Oekraïense overheid heeft videobeelden vrijgegeven van een Russische soldaat in Bachmoet die zich overgeeft aan een drone.

De beelden van de 92ste Gemechaniseerde Brigade van het Oekraïense leger laten zien hoe de soldaat duidelijk maakt dat hij niet wil vechten, maar dat hij zich niet kan overgeven zonder het doelwit te worden van zijn landgenoten. De Oekraïeners laten daarop met de drone een briefje vallen waarin staat dat de Rus de drone moet volgen.

Dat gebeurt ook: de soldaat wordt door de drone doorheen het niemandsland geleid, wordt op een bepaald moment beschoten – vermoedelijk door Russisch geschut – en bereikt even later een Oekraïense loopgraaf, waar hij werd opgepakt. De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov bevestigde inmiddels dat de soldaat in hechtenis zit.