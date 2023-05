Straffe kost: Tom Pidcock hoort pas na zware training dat hij (achteraan) mag starten, maar knalt met monsterlijke demarrage naar winst in wereldbeker mountainbike

De Brit Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) heeft vrijdag in de wereldbekermanche mountainbike in het Tsjechische Nove Mesto de openende shorttrack gewonnen. Opvallend, want Pidcock hoorde pas na zijn ochtendtraining dat hij mocht deelnemen, en stond aan de start helemaal achterin.

Nove Mesto, decor van de eerste wereldbekermanche in de mountainbike crosscountry van dit seizoen, lag er vrijdagavond nat bij voor de shorttrackwedstrijden. Die wedstrijdjes over twintig minuten zijn bepalend voor de meer belangrijke crosscountrywedstrijden van zondag.

Pidcock staat in het mountainbiken ondanks een olympische en Europese titel zo ver in de ranglijsten dat hij achterin van start moest gaan, maar reed tactisch toch de juiste shorttrackwedstrijd: hij bleef lang in de schaduw, manoeuvreerde zich in de slotronde naar de leiding van de groep, en won de sprint voor de zege vanop de kop.

Pidcock verklapte nadien in zijn flashinterview dat hij pas na de middag te horen had gekregen dat hij toch van start mocht gaan in de shorttrack, nadat hij in de ochtend al 3,5 uur had getraind. Er zijn slechts 40 renners startgerechtigd in de shorttrack.

“Na Nové Město neem ik een korte pauze om daarna op te bouwen richting de Tour”, aldus Pidcock bij Eurosport. “Hoewel het mountainbiken mij helpt om mentaal frisser te worden, merk ik dat het einde in zicht is. Ik ben eerder gestopt met het veldrijden, zodat ik mij kon voorbereiden op de voorjaarsklassiekers. Ik ben daarom al vanaf half januari in training, wat een stuk langer is dan normaal. Mentaal voel ik mij vermoeid.”

De Nieuw-Zeelander Sam Gaze van Alpecin-Deceuninck werd tweede bij de mannen, de Duitser Luca Schwarzbauer derde. Jens Schuermans finishte als negende, tweede Belg Pierre de Froidmont na een val als 36e.

Ook Belgisch kampioene Emeline Detilleux was in de vrouwenwedstrijd als 36e gefinisht. Die werd gewonnen door de Oostenrijkse Laura Stigger, die het in de sprint haalde voor de Zwitserse vrouwen Alessandra Keller en Sina Frei, en de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot.

Puck Pieterse finishte als zevende. De Nederlandse wil olympisch kampioene worden, op de mountainbike. Ze gaat daarmee de weg op van landgenoot Mathieu van der Poel.

“Ik heb van de Spelen een groot doel gemaakt, dat geeft niet veel ruimte om op de weg te koersen. Ik rijd waarschijnlijk alle wereldbekers, misschien zelfs ook die in Amerika. Plus het NK, EK en het WK”, zegt ze bij Eurosport. “MTB is echt heel anders dan de weg. Er komt zoveel meer techniek bij kijken. Op de weg heb ik voordeel van het mountainbiken en ben ik een van de meest technische. Op de mountainbike ben ik nog altijd een van de minderen en zijn er vrouwen die harder naar beneden gaan dan ik. En op de weg kun je nog veel winnen met slim rijden, niet gek doen en sparen. Bij het mountainbiken kom je altijd terecht op de plek waar je hoort. Daar gaat het niet om de slag missen, maar is het vanaf de start anderhalf uur volle bak.”