We verslikten ons in een glas wijn toen we de cijfers van marktstudiebureau Nielsen van het voorbije jaar voor de Franse markt te zien kregen: biowijn verloor 9% in volume en 7% in waarde. Oké, de cijfers hebben uitsluitend betrekking op de verkoop in Franse supermarkten. Maar toch, aan nieuwigheden nochtans geen gebrek zoals mag blijken uit de vier onderstaande wijnen.