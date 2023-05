Toma Nikiforov sneuvelt in tweede ronde WK judo: “Veel te korte en beetje lastige dag”

Na zijn uitschakeling op vrijdag in de tweede ronde op het WK judo in de categorie tot 100 kilogram in het Qatarese Doha overheerste er teleurstelling bij Toma Nikiforov (IJF 12). De laatste van negen Belgen ging in de golden score met een waza-ari onderuit tegen de Canadese vicewereldkampioen Kyle Reyes (IJF 5).

“Ik ben droevig en ontgoocheld”, deed Nikiforov na zijn nederlaag uit de doeken. “Het was een veel te korte dag, die ook een beetje lastig verliep op fysiek vlak. Ik genoot niet de beste voorbereiding na een kleine enkelblessure. Tactisch zat het goed, maar aan het einde was ik nogal moe. Als je niet 100 procent bent, is het moeilijk te presteren. Ik plaatste enkele goede aanvallen, maar ik had de fysiek niet om hem te verslaan.”

Nikiforov nam in Doha deel aan zijn zevende WK. “Het doel is nu door te zetten en deze mislukking zo snel mogelijk te vergeten”, vervolgde hij. “Ik heb niet kunnen tonen waartoe ik in staat ben. Ik ga wat rust nemen alvorens de trainingsarbeid te hervatten, om klaar te zijn voor toekomstige grote uitdagingen.”