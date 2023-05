WTA ROME. Elise Mertens moet koffers pakken na verlies in tweede ronde, ook Ons Jabeur meteen uitgeschakeld

De Limburgse, als 25e reekshoofd vrij in de eerste ronde, verloor in drie sets tegen de Russische Anna Kalinskaya (WTA 57). Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na 2 uur en 34 minuten. De 27-jarige Mertens kon zo geen revanche nemen voor haar nederlaag tegen de 24-jarige Kalinskaya vorig jaar in het Mexicaanse Guadalajara.

In de zestiende finales komt Kalinskaya de baan op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 65) of het Kazachse zevende reekshoofd Elena Rybakina (WTA 6), vorig jaar winnares van Wimbledon en begin dit seizoen verliezend finaliste op de Australian Open.

Elise Mertens is er voor de derde keer bij in Rome. Zowel in 2019 als 2021 sneuvelde ze in de eerste ronde.

In het dubbeltoernooi plaatste Mertens zich donderdag aan de zijde van de Australische Storm Hunter voor de tweede ronde ten koste van Kirsten Flipkens en de Poolse Alicja Rosolska.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Tunesische Ons Jabeur (WTA 7) heeft haar eerste wedstrijd op het WTA 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.542.618 euro) niet overleefd. Het vierde reekshoofd verloor in de tweede ronde met 6-1 en 6-4 van de Spaanse Paula Badosa (WTA 35). Jabeur was vrij in de openingsronde (1/64e finales).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Vorig jaar haalde Jabeur nog de finale in de Italiaanse hoofdstad. Die verloor ze toen van de Poolse Iga Swiatek. Die laatste won met 6-0 en 6-0 van Anastasia Pavlyuchenkova.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 28-jarige Jabeur maakte haar comeback nadat ze vorige maand in de halve finale van het toernooi in Stuttgart tegen Swiatek moest opgeven met een kuitblessure. Vervolgens besliste ze haar titel op het WTA 1.000 in Madrid niet te verlengen.

Badosa speelt om een plaats in de achtste finales tegen de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 40).