Familie van Julie Van Espen hoopt op blijvende ondersteuning voor vzw die slachtoffers seksueel geweld helpt

PUNT. vzw is een organisatie die zich inzet voor een betere ondersteuning van slachtoffers die in aanraking zijn gekomen of nog steeds in contact komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag (verkrachting, seksueel misbruik, incest, seksuele intimidatie, ongewenste aanrakingen…). Vier jaar na de dood van Julie Van Espen slaat de organisatie in een open brief een noodkreet en hoopt PUNT. politieke aandacht te trekken om een financiële oplossing te vinden.

“Het is met pijn in het hart dat we dit moeten schrijven. Als we niet snel politieke en financiële steun krijgen dan zal PUNT. haar deuren mogelijks binnen enkele maanden moeten sluiten. Sowieso kennen we met PUNT. nog maar enkele maanden financiële gezondheid om alle hulpverlening die er nu is draaiende te kunnen houden. Al heel wat kabinetten hebben we de laatste maanden afgelopen, maar zolang de noodzaak van onze organisatie en langdurige zorg na seksueel geweld niet erkend wordt zullen wij gedwongen zijn om 1000 geholpen mensen, 120 vrijwilligers en 3 werknemers in de kou te zetten”, aldus de organisatie.

“Waar blijft de steun?”

PUNT. vzw erkent dat er al grote stappen gezet zijn rond uitbreiding van zorgcentra en het nieuw seksueel strafrecht, maar wil ook onderstrepen dat er nog veel aangepast moet worden voor de slachtoffers. “Nu hebben we de financiële steun nodig om onze cliënten niet in de kou te zetten. (...) Als wij onze deuren moeten sluiten, nemen we de enige houvast van slachtoffers af, met alle gevolgen van dien zoals werkuitval, depressie, angsten of suïcidale gedachten. Dat kunnen we als samenleving toch niet toelaten? We geloven in ons systeem, maar kijken dit keer met argusogen naar de politiek: Waar blijft de steun? De groei blijft zich voortzetten, de nood blijft stijgen. Wij kunnen dit niet alleen dragen zonder structurele steun. Laat ons samen nadenken, laat ons samenwerken en laat ons vooral samen oplossingen vinden. Wij horen en zien alle slachtoffers, horen en zien jullie ze ook?”