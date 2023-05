Ondanks bewogen leven denkt Jacky Lafon niet aan gas terugnemen: “We hebben geluk gehad dat ons vader maar 62 is geworden”

Het leven was niet altijd lief voor Jacky Lafon (76): een agressieve, dominante vader. Kanker. Een zus die te vroeg overleed. Maar ondanks die opdoffers, bleven hoop en optimisme regeren. En zelfs met 55 jaar carrière op de teller gaat de rem er niet op. “Ik wou niet doodgaan in Familie. Ik wil maar één keer sterven, in ’t echt, en dan gaat mijn asse de zee in.”