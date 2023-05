Remco Evenepoel maalt niet om wapenstilstand in Giro-etappe: “Maar ik won toch mooi dat sprintje”

De eerste bergetappe in de Giro baarde een muis. De favorieten reden in groep naar de finish op de Gran Sasso d’Italia. “Perfecte dag”, aldus Remco Evenepoel.

“De wapenstilstand kwam er vooral door de tegenwind. Er stond 4 of 5 beaufort wind”, aldus de wereldkampioen. “Dan kan er niet veel gebeuren. Wat mijn gevoel is? Goed. Ik heb toch mooi die sprint gewonnen. Een prestigesprintje tegen Primoz Roglic mag je dat niet noemen. Het is eerder om uit de problemen te blijven. Je weet nooit dat er gaten vallen, zeker op hoogte kunnen er renners stilvallen. Eerste is beter dan laatste. Achteraf gezien is het jammer dat die 3 nog voorop waren.”

“Het was een lange dag”, zei Evenepoel verder. “We zaten zes uur op de fiets. Het was ook heel koud boven en de transfer naar beneden is ook niet optimaal. Ik heb toch wat schrik (lacht). Dit zal in de kleren kruipen, maar dit was een perfecte dag voor ons.”

“Ik dacht dat het veel zwaarder ging zijn”, reageerde rozetruidrager Andreas Leknessund. Ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk een beetje saai was. Op voorhand had ik me erop ingesteld dat ik veel strijd moest leveren om mijn trui te behouden. Maar uiteindelijk was dus alleen de laatste kilometer echt zwaar.”

“Het was inderdaad geen zware dag”, vulde Joao Almeida aan. “Alleen het sprintje op het einde hakte er eventjes in. Met zo’n harde tegenwind had ik ook niet verwacht dat er een ploeg zich op kop zou zetten en er vol voor zou gaan.”

Eenzelfde geluid bij Geraint Thomas. “Iedereen was aan het wachten en niemand wilde echt rijden. In het wiel was het namelijk echt veel makkelijker. Er ontstond toen een soort patstelling. We hadden graag koers gemaakt, maar de omstandigheden waren er gewoon niet naar.”