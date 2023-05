Politie Tongeren/Herstappe controleert hele vrijdag het verkeer

De politie van Tongeren controleerde vrijdag tussen 8 en 15.30 uur het verkeer in de Blaarstraat en Elderenstraat. Ze kregen daarbij de hulp van de Vlaamse belastingdienst. 1.620 wagens werden gecontroleerd door de ANPR-camera. Acht bestuurders hadden openstaande verkeersbelastingen voor een totaal bedrag van 2.118, 68 euro. Een voertuig werd getakeld omdat de chauffeur de achterstallige belasting van 2118.68 euro niet wilde of kon betalen. De politie schreef meerdere boetes uit. Onder meer voor gsm’en achter het stuur of het rijden zonder tachograafkaart. Daarbovenop bleek de lading niet vastgemaakt. De boete voor de chauffeur bedroeg 2.830 euro. ppn