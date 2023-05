Nieuwe gevechten in grensgebied tussen Armenië en Azerbeidzjan

Het Armeense ministerie van Defensie verklaarde donderdagnamiddag dat de Azerbeidzjaanse troepen “met zware wapens geschoten hebben op Armeense posities bij het dorp Kout”, in de grensregio Gecharkoenik. Eerder op de dag had het ministerie ook al gemeld dat het Azerbeidzjaanse leger “het staakt-het-vuren bij grensdorp Sotk geschonden had door het gebruik van drones”. Twee Armeense militairen raakten gewond, een van hen is in kritieke toestand, aldus het ministerie. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie beschuldigde de Armeense troepen er dan weer van “het vuur te hebben geopend met mortieren tegen Azerbeidzjaanse posities” aan de grens.

Donderdag werd al een Azerbeidzjaanse soldaat gedood en raakten vier Armeense soldaten gewond in confrontaties. De twee landen strijden al meer dan dertig jaar om de grensregio Nagorno-Karabach.

De opflakkering van het geweld komt er net voor de Armeense premier Nikol Pasjinjan en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev elkaar normaal gezien zondag in Brussel ontmoeten voor onderhandelingen geleid door de Europese Unie. Pasjinjan beschuldigde Azerbeidzjan er donderdag nog van de onderhandelingen te willen ondermijnen. Hij zei ook dat de kans zeer klein is dat er tijdens de bijeenkomst een vredesakkoord bereikt zal worden.