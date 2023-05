Perenaar (34) verliest verloofde (25) uit Lommel na zwaar ongeval: “Hij reed te snel en had gedronken”

Mol, Lommel, Westerlo, Peer

Een zwaar ongeval op de Zuiderring in Mol maakte een abrupt einde aan het liefdesgeluk van Jelle C. (34) uit Peer en zijn verloofde, Serena Stevens (25) uit Lommel. Op 25 september 2021 botste hij in dronken toestand op de Zuiderring in Mol met zijn bestelwagen op een stilstaande kraan. Inzittende Serena overleed ter plaatse. De dertiger en ook de kraanman riskeren een veroordeling door de politierechtbank in Turnhout. “Ik heb echt niets gezien”, beweerde Jelle C.