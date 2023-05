Voor het eerst EHD vastgesteld bij runderen in Europa

In Europa is voor het eerst epizoötische hemorragische ziekte (EHD) vastgesteld bij runderen. Dat zegt het Franse voedselagentschap Anses.

De ziekte wordt overgedragen door muggen en kan dodelijk zijn voor runderen. EHD werd voor het eerst vastgesteld in de VS in 1955, en is sindsdien verspreid in Azië, Australië en Afrika. Alle herkauwers zijn gevoelig voor de virusziekte, maar vooral herten.

Eind 2022 werd de ziekte vastgesteld op Sardinië, later ook in Sicilië en ook in het zuiden van Spanje werden haarden aangetroffen. Wetenschappers gaan er van uit dat muggen met de wind meegedragen zijn over de Middellandse Zee en zo de runderen hebben aangestoken. Door klimaatverandering kunnen de knutten of kriebelmuggen overleven, aldus onderzoeker Stéphan Zientara.

Een vaccin voor het virustype van EHD dat is vasgesteld in Europa bestaat nog niet. Volgens Anses wordt nu in Frankrijk een waarschuwingssysteem op poten gezet om verdachte gevallen - in het bijzonder in het wild - te analyseren.

In ons land is epizoötische hemorragische ziekte of EHD nog nooit vastgesteld, klinkt het bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook de muggen die de ziekte verspreiden, komen bij ons niet voor. De ziekte kan ook niet worden overgedragen naar de mens. Voor dierlijke producten stelt zich dan ook geen probleem.