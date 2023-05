VOORBESCHOUWING GIRO 2023. RIT 8 (Terni-Fossombrone). Opnieuw een lange, lastige rit: voer voor de punchers of moeien de klassementsmannen zich eindelijk eens?

Na de zware bergrit van vrijdag, kan het Giro-peloton zaterdag niet op z’n lauweren rusten. De rit naar Fossombrone is er opnieuw eentje van meer dan 200 kilometer, op een punchy circuit. Voor aanvallende klimmers zoals Ben Healy, Santiago Buitrago of Bauke Mollema is de rit naar Fossombrone een ideaal parcours om hun ding te doen. Maar ook verschuivingen in het klassement zijn er mogelijk, al durven we dat na de teleurstellende rit van vrijdag niet meteen te zeggen.

Kort

Start: 12.00 uur

Aankomst: 17.15 uur

Afstand: 207 km

Het parcours

Het begin van de achtste etappe is nog vrij rustig, waarin wellicht een vroege vlucht zal ontstaan. Vanuit startplaats Terni trekt het peloton richting de Valico della Somma, goed voor 4,5 kilometer klimmen aan 6,5% gemiddeld. Daarna is het lange tijd rustiger, tot aan de Passo della Scheggia.

Die klim bevindt zich ongeveer halfweg koers. Een kort klimmetje van dik 3 kilometer aan 3,2%. Daarna is het een lange tijd lichtjes afdalen, tot de eerste passage op de Muro dei Cappuccini, een beklimming die de renners twee keer moeten bedwingen. De eerste keer met nog zo’n 50 kilometers af te leggen. Een helling om niet te onderschatten: 2,8 kilometer à 7,6%, maar als je de eerste kilometer weghaalt is de stijging een stuk intimiderender: 10,6%.

Na die eerste passage wacht de Monte delle Cesane: een klim van 7,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5%. Na de afdaling klimmen de renners kort naar Montefelcino en een kleine 10 kilometer later zijn ze weer aan de voet van de Muro dei Cappuccini, voor de tweede en laatste passage van de dag.

De top van de Muro dei Cappucini ligt op ongeveer 5 km voor de finish en dus zal deze klim de ideale springplank zijn voor de dagzege. Wie daar als eerste met een bonusje bovenkomt, neemt een serieuze optie op ritwinst.

Onze sterren

*** Ben Healy

** Santiago Buitrago, Bauke Mollema

* Michael Matthews, Mads Pedersen, Simon Clarke

De Ier Ben Healy was de ontdekking in de Ardennenklassiekers en het parcours van zaterdag is er eentje op z’n lijf geschreven. — © Getty Images,

Dit zijn de sleutelmomenten

Opnieuw valt het af te wachten wie in de vlucht van de dag zit. Vrijdag lieten de favorieten zien dat ze niet per se de kopgroep willen terughalen, als er geen groot gevaar meeglipt. De ritwinnaar zou dus net als vrijdag uit de vroege vlucht kunnen komen, maar die kans schatten we kleiner. Wellicht zal een puncher à la Mollema of Healy op de slotklim of zelfs de klim daarvoor een aanval placeren en zo richting de zege willen soleren. De koers wordt wellicht dus interessant vanaf de Monte delle Cesane.

In 2019 zat de Muro dei Cappuccini tweemaal in een etappe van Tirreno-Adriatico. Een gelijksoortige etappe als deze in de Giro. Toen won Alexey Lutsenko in Fossombrone voor Primoz Roglic en Adam Yates en waren er verschuivingen in het klassement, dat kan zaterdag dus zeker ook!

Dit moet u nog weten

- De start zaterdag is in Terni, een belangrijke Italiaanse stad in de metaalindustrie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van Terni’s historische centrum vernietigd.

- De aankomst ligt in Fossombrone. In 2005 kocht Belgisch modeontwerper Dirk Bikkembergs daar voetbalclub FC Fossombrone. Hij investeerde in de modernisering van het stadion van de ploeg en ontwierp designertenue’s voor de amateurvoetballers. In 2008-2009 promoveerde het team naar de Serie D, maar in 2010 verkocht Bikkembergs de club opnieuw.

- Er zijn zaterdag twee tussensprints onderweg. De eerste ligt in Foligno, daar lag in 2021 de aankomst van de tiende etappe in de Giro. Die werd toen gewonnen door Peter Sagan, voor Fernando Gaviria. De tweede tussensprint is in Sigillo, een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia.

- Bij de tweede tussensprint zijn er 3, 2 en 1 seconden te winnen, terwijl de eerste drie renners aan de finish 10, 6 en 4 bonificatieseconden krijgen.