Portugees parlement keurt legalisering van euthanasie (opnieuw) goed

Het Portugese parlement heeft vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd dat onder strikt omschreven voorwaarden euthanasie toelaat. Het is al de vijfde keer in drie jaar dat de volksvertegenwoordigers in de ‘Assembleia da República’ het licht op groen zetten voor de legalisering van euthanasie, maar de vorige voorstellen waren telkens gestuit op het verzet van het Grondwettelijk Hof en van president Marcelo Rebelo de Sousa.

De nieuwe wettekst werd met een duidelijke meerderheid (129 stemmen tegen 81) aangenomen. Volgens de grondwet is president Rebelo deze keer verplicht om de wet goed te keuren. Hij moet de wet binnen acht dagen na ontvangst op het presidentieel paleis aannemen.

De linkse regering van premier Antonio Costa had drie jaar geleden al een eerste tekst voorgelegd aan het parlement. De regering wilde individuele personen de “vrijheid en waardigheid” geven om in een situatie van extreem lijden zelf over hun levenseinde te beslissen. Vooral de conservatieve PSD en de rechtspopulistische partij Chega hadden zich daartegen verzet. Beide oppositiepartijen hadden een referendum over het onderwerp geëist.

De streng katholieke president heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij gekant is tegen de legalisering van euthanasie, maar heeft altijd verklaard dat hij zijn persoonlijke mening over het onderwerp niet wil opdringen. Bij het gebruik van zijn vetorecht tegen de vorige wetsvoorstellen heeft hij telkens ‘onduidelijkheden’ in de tekst als reden ingeroepen.

Actieve euthanasie is een strafbaar feit in de meeste Europese landen. België is samen met Nederland, Luxemburg en Spanje een van de weinige landen die euthanasie in bepaalde omstandigheden toelaat.