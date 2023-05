Dries De Bondt kleurt de etappe, maar sterke Marc Hirschi pakt eerste seizoenszege en leiderstrui in Ronde van Hongarije

Na twee sprintetappes waren vrijdag de klassementsrenners aan zet in Hongarije, in de lastige derde rit van 179 kilometer tussen Kaposvar en Pec. Daarin zaten zes beklimmingen van tweede categorie. Het grillige etappeprofiel zorgde voor een interessant, vaak wisselend wedstrijdverloop.

Voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) was de aanstoker van een vroege vlucht van vijf, met daarin ook de Australiër Jarrad Drizners van Lotto Dstny. Op de langste beklimming van de dag maakten de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez, de Brit Oscar Onley, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Oostenrijker Sebastian Schönberger de oversteek, maar in de aanloop naar de laatste beklimming bracht UAE Team Emirates de groep van de favorieten terug tot bij de vluchters.

Op de steile, 2,3 kilometer lange slotklim richting streep maakte kopman Marc Hirschi het werk van zijn ploegmaats af: de 24-jarige Zwitser was de enige die een antwoord had op een aanval van de Brit Ben Tulett, die iets verderop plafonneerde. Hirschi won met acht seconden voorsprong op Tulett, tien op diens landgenoot Max Poole, en twaalf op Sylvain Moniquet. Oud-Tourwinnaar Egan Bernal eindigde ondanks een valpartij in de openingsetappe en best veel werk voor zijn ploegmaats als zesde in de daguitslag.

Bovenaan het algemene klassement neemt Hirschi de leiderstrui over van de Nederlander Fabio Jakobsen, de ritwinnaar van donderdag. In het slotweekend van de Ronde van Hongarije wacht zaterdag een aankomst bergop na bijna elf kilometer klimmen, en zondag de slotrit op een lokaal circuit in de straten van hoofdstad Boedapest.