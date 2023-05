VIDEO. En opnieuw is hij door het dolle heen: Alberto Contador juicht uitbundig (en in stilte) om tweede Giro-triomf Eolo-Kometa

Opnieuw feest bij Eolo-Kometa. Davide Bais won vrijdag de zevende etappe in de Ronde van Italië. De 25-jarige Italiaan zegevierde na 218 kilometer in een sprint bergop. Voor Bais was het de eerste overwinning uit zijn carriére en dat vierde grote baas Alberto Contador hard. De Spanjaard gaf commentaar bij de Spaanse Eurosport en wist met zijn vreugde geen blijf. Net als twee jaar geleden, toen de Italiaanse ploeg triomfeerde met Lorenzo Fortunato.