Voorzitter Patrick Le Juste stelt Eendracht Aalst te koop, opluchting bij de fans is groot: “Dit is de enige mogelijke oplossing”

Wat eerder al uitlekte, werd donderdagavond bevestigd door Patrick Le Juste, die zelf niet aanwezig was op de beloofde vragenronde met de fans. De voorzitter gaf via een videocall aan dat hij de club te koop stelt en dus ingaat op de eis van de supporters om op te stappen.

De boodschap van Patrick Le Juste leidde tot een zucht van opluchting bij de opgedaagde fans in het Pierre Cornelisstadion. De Dilbekenaar redde Eendracht Aalst van het faillissement als roerganger van een investeringsfonds, maar daarna boette de weldoener vrij snel aan populariteit in. Hij raakte dit seizoen helemaal op ramkoers met de achterban via enkele onpopulaire maatregelen zoals verhoogde abonnementsprijzen en vooral een bijzonder onhandige communicatie met uitspraken die als een boemerang in zijn gezicht terugkeerden. De boycot van de thuiswedstrijden door de harde kern was een unicum en één van de dieptepunten in de historiek van de in 1919 opgerichte club. Uiteindelijk lijken de fans hun zin te krijgen, al worden nog wel vraagtekens geplaatst achter de vraagprijs van Le Juste, die geen bedrag wilde kleven op de overnameprijs.

Le Juste stelde wel dat de vraagprijs maximaal vier miljoen bedraagt, wat betekent dat de president alvast geen winst wil maken op zijn hachelijke avontuur. “Ik hoop binnen een termijn van drie maanden de overname af te ronden, maar kreeg vooralsnog geen enkel bod binnen en heb geen weet van concrete interesse”, aldus Le Juste. “De continuïteit van de club wordt de komende maanden gegarandeerd. De overnemer krijgt een schuldenvrije club in handen. De plannen rond het stadiondossier blijven ook geldig. De stad kocht garages aan voor een betere ontsluiting en de overnemer kan de verbouwingen aan het stadion in goede banen leiden.”

Boycot

Le Juste stelde dat de boycot mee aanleiding gaf tot de beslissing om op te stappen bij Eendracht Aalst. “De boycot van de supporters was de druppel die de emmer deed overlopen. De inkomsten liepen daardoor met vijftig procent terug terwijl we eerder ook al eens door de zure appel van de coronacrisis moesten bijten en daarna ook nog eens een energiecrisis als toemaatje kregen. Bovendien stuitte ik op een stijgende desinteresse bij de sponsors”, besluit Le Juste, die door zijn weinig doordachte houding zelfs de trouwste supporters tegen zich in het harnas joeg.

Bruggen opgeblazen

Geboren en getogen Aalstenaar Hans Moens (34) is al bijna een kwarteeuw lang een diehard fan van den Iëndracht, maar steunde dit seizoen de boycot tegen Le Juste. “De bruggen tussen de supporters en de voorzitter zijn helemaal opgeblazen zodat zijn vertrek de enige mogelijke oplossing is. Bij 99 procent van de fans is de opluchting groot dat Patrick bereid is om de club te verkopen. Le Juste staat nog als enige op het schip, want alle bestuursleden en medewerkers werden ontslagen of stapten zelf op. Ook de sponsors haakten af en tal van supporters steunden de boycot. We hopen wel dat de voorzitter een realistische vraagprijs stelt, want tegenover het enorme supporterspotentieel staat een club met een verouderd stadion.”

Moens is alvast van plan om in de eindronde opnieuw naar het Pierre Cornelisstadion af te zakken. “Na de boodschap van Le Juste scharen we ons opnieuw als één blok achter de club. Na de eindronde willen we wel een overnemer zien opduiken zodat de club opnieuw op de rails geraakt.” Le Juste liet nog niet in zijn kaarten kijken welke strategie hij plant wanneer binnen de gestelde termijn van drie maanden geen deal kan gemaakt worden met een overnemer. Voor de trip naar Oudenaarde werd met Branko Marmitte opnieuw een belofte overgeheveld door het afhaken van Fabris (hamstrings) en Rogghé (schoolverplichtingen).