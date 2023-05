Waar het hart van vol is, daar loopt de pen van over. Zo ging het toch bij Hanan Challouki (30) en de Zolderse Nele Reymen (39). Beiden schreven een boek over het prille moederschap en de onzekerheden die daarbij komen kijken. Ze geven een inkijk in hun hart, hoofd en – immer chaotische – leven met kinderen. Wij legden hen acht citaten voor uit elkaars boek.