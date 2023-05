In dit pand zal in september de vegan frituur openen. — © Karel Hemerijckx

Leuven

De zaakvoerders van het bekende Hasseltse vegan restaurant Lento breiden uit en openen in september de eerste veganistische frituur van België, vlak bij de Oude Markt in Leuven. “In Pepas verkopen we typisch Belgische frituursnacks, zonder smaakverschil.”