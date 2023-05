Einde van een tijdperk: Axel Witsel stopt als Rode Duivel na 130 interlands

Na Eden Hazard en Toby Alderweireld stopt nu ook Axel Witsel bij de Rode Duivels. Dat maakte de 34-jarige middenvelder bekend via Instagram. Witsel maakte in 2008 zijn debuut en speelde 130 keer voor de nationale ploeg.

“Na zorgvuldige overweging heb ik met veel emotie de beslissing genomen om te stoppen met internationale voetbal”, aldus de speler van Atlético Madrid. “Het was een grote eer om de afgelopen 15 jaar mijn land te mogen vertegenwoordigen. Nu is het belangrijk voor mij om meer tijd aan mijn gezin te kunnen besteden en me te concentreren op mijn club. Ik dank iedereen die me hebben laten openbloeien in het shirt van de Rode Duivels.”

“Bedankt aan al mijn coaches, mijn teamgenoten en niet te vergeten de medische staf. Bedankt supporters voor erbij te zijn tijdens mijn 130 caps. Veel succes aan de nieuwe generatie waarvan ik zeker weet dat ze ons nog steeds ongelooflijke momenten zal laten beleven.”

Witsel maakte zijn debuut onder bondscoach René Vandereycken, in een oefeninterland tegen Marokko. Hij scoorde toen ook zijn eerste van uiteindelijk twaalf Belgische goals. Witsel ontpopte zich jarenlang tot de vaste nummer zes bij de Duivels. Hij was actief op drie WK’s (2014, 2018 en 2022) en twee EK’s (2016 en 2021).