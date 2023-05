Derde betrokkene bij vechtpartij Zaventem geïdentificeerd en aangehouden

In het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij aan het station van Zaventem zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat onder andere om de derde man die mee op de sporen was beland tijdens de knokpartij.

“De derde persoon die aanwezig was tijdens de vechtpartij op de sporen werd geïdentificeerd als een 22-jarige man uit Molenbeek”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Betrokkene werd gisteren door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor doodslag en is aangehouden.”

Vandaag werd ook nog een 21-jarige man uit Molenbeek wegens zijn betrokkenheid bij de vechtpartij in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade. “Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter”, aldus Blondeau. “Gelet op het geheim van het onderzoek zal hier voorlopig geen verdere informatie over worden verschaft.”

Vorige vrijdag barstte nabij het treinstation van Zaventem om een nog onduidelijke reden een vechtpartij uit tussen een grote groep jongeren. Het kwam daarbij tot een confrontatie op het perron en op de sporen. Een jongeman van 22 werd gegrepen door een Duitse hogesnelheidstrein, en was op slag dood. Een tweede jongeman raakte niet op tijd van het spoor, en verloor zijn benen. In de nasleep van de vechtpartij werden vier personen even van hun vrijheid beroofd, maar zij werden al buiten vervolging gesteld omdat er onvoldoende bewijs was van hun betrokkenheid.