De site van de oude meisjesschhol in Lozen wordt vrijgemaakt voor nieuwbouwwoningen. De toekomst van de oude turnzaal (r) is onduidelijk. — © roger dreesen

Bocholt

De leegstaande meisjesschool en de oude parochiezaal van Lozen worden gesloopt. In de plaats komt er in het binnengebied Rondestraat-Hamonterweg een nieuw woningproject. Welke functie de beschermde oude turnzaal krijgt, is nog onduidelijk.