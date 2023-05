Topschutter Wout Bache wil voor hij vertrekt bij Bierbeek nog een mooi slotakkoord neerzetten: “Willen het zo lang mogelijk volhouden in deze eindronde”

Topschutter of niet, Wout Bache blijft niet bij Bierbeek. “Ze hebben me bij de club gevraagd om te vertrekken omdat ik te veel blessures had opgelopen.” — © Vel

Bache begon op zijn vijfde te voetballen bij SC Out-Hoegaarden en speelde in de jeugd ook voor toenmalig eersteprovincialer Standaard Neerwinden. Hij bracht het merendeel van zijn voetbaljeugd door bij KVK Tienen. Op zijn zestiende verkaste hij naar toenmalig tweedeprovincialer Olympic Landen. In 2017 streek hij een eerste keer neer in Bierbeek, daarna volgden nog KFC Diest en opnieuw SC Out-Hoegaarden vooraleer de sportieve cirkel helemaal rond is bij Bierbeek. Bache werd topschutter bij Bierbeek met achttien doelpunten uit negentien matchen.“Ik ben blij dat de cirkel rond is en dat ik topschutter kon worden in Bierbeek. Ze hebben me bij de club gevraagd om te vertrekken omdat ik te veel blessures had opgelopen. Geen probleem, ik vond ondertussen onderdak bij een – hopelijk binnenkort – tweedeprovincialer in de vorm van Velm”, wist de dakwerker bij Gevana Dakwerken uit Linter. “Het is handig dat mijn volgende club dicht bij mijn werk ligt.”

Beste teams uit alle reeksen

Torpedo Hasselt is een onbekende voor Bache. “We zijn blij met ons eindrondeticket en zien het duel zeker zitten, ook al is dat tegen een onbekende tegenstander. Dat maakt het nog eens zo moeilijk, maar ook eens zo interessant. We hopen op winst. We willen het zo lang mogelijk volhouden in deze eindronde. Het blijft een loterij waarin de vorm van de dag bepalend zal zijn. Ik vermoed dat Torpedo Hasselt sterker voor de dag zal komen dan vorige tegenstander SV Sottegem. Je speelt immers tegen de beste teams uit alle provinciale reeksen. We speelden sterk tegen Sottegem, maar kwamen ongelukkig op achterstand. We moeten zien dat we die fout niet opnieuw maken tegen de Limburgers.”