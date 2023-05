Wagner-baas Prigozjin haalt weer uit naar Moskou: “Russisch leger vlucht weg uit Bachmoet”

© via REUTERS

Volgens Prigozjin stort de Russische verdediging in, en zwakt de Russische generale staf de situatie af. “De eenheden van het ministerie van Defensie zijn simpelweg gevlucht van de flanken van Bachmoet”, aldus Prigozjin in een videoboodschap. Volgens de Wagner-baas hebben de Oekraïense troepen de controle heroverd over een reservoir ten noorden van Bachmoet, en zich opgesteld op strategische hoogten die uitkijken op de stad.

Prigozjin verklaarde ook dat Oekraïense soldaten opnieuw de weg naar Chasiv Yar (meer in het westen) in handen hebben die sinds enkele weken geblokkeerd werd door Russische militairen. De verklaringen van Prigozjin kunnen niet op een onafhankelijke manier geverifieerd worden.

“Oekraïne nadert”

Oekraïne zei eerder al tot op 2 kilometer van Bachmoet genaderd te zijn. Het Russische ministerie van Defensie zei dan weer 26 Oekraïense aanvallen te hebben afgeweerd aan de frontlijn in Soledar, een tiental kilometer ten noorden van Bachmoet. Rusland zei ook de troepen rond Bachmoet te hergroeperen “om de duurzaamheid van de verdediging te versterken”. Waarnemers zien in die verklaring een toegeving dat de Russische verdediging verzwakt is.

“De pogingen van het ministerie van Defensie op informatievlak om de situatie af te zwakken leiden en zullen leiden tot een globale tragedie voor de Russen”, reageerde Prigozjin. “Men moet meteen stoppen met liegen.”

Volgens de Wagner-baas kan het oprukkende Oekraïense leger op deze manier de Wagner-huurlingen omsingelen in Bachmoet, dat vandaag voor 90 procent in handen is van de Russen. “De inname van Bachmoet zal niets opleveren voor Rusland aangezien de flanken aan het afbrokkelen zijn en de verdediging aan het instorten is.”