Verenigde Naties “voorzichtig optimistisch” over nieuw staakt-het-vuren in Soedan

De twee strijdende partijen in Soedan zijn bereid te onderhandelen over een staakt-het-vuren, zegt de VN-gezant voor Soedan Volker Perthes. In de nacht van donderdag op vrijdag raakten ze het al eens over humanitaire corridors, om burgers toe te laten de conflictzones te verlaten en humanitaire hulp toe te laten.

Al bijna een week onderhandelen vertegenwoordigers van de facto president Abdel Fattah al-Burhan en leider van de paramilitaire beweging RSF Mohammed Hamdan Dagalo in de Saoedische havenstad Jeddah over een uitweg uit het conflict dat intussen al een maand duurt. Een eerste stap werd dus in de nacht van donderdag op vrijdag gezet, en VN-gezant Perthes maakt zich sterk dat het in een volgende onderhandelingsronde, vrijdag of zaterdag, weer over een staakt-het-vuren kan gaan.

Eerdere pogingen om tot een staakt-het-vuren te komen mislukten elke keer opnieuw. De VN-gezant wijst erop dat lange tijd beide partijen dachten dat ze de bovenhand konden halen. Intussen hebben ze erkend dat gevechten lang kunnen aanslepen en ernstige schade kunnen aanrichten. Dit zou de bereidheid tot verdere gesprekken verhogen.

Perthes vermoedt dat de kansen op succes daarom nu groter zijn dan de voorbije weken, zei hij tijdens een VN-briefing. Over het staakt-het-vuren wordt nu onderhandeld op dezelfde manier als over de humanitaire corridors.

Een al langer sluimerend conflict tussen generaals Burhan en Dagalo ontspoorde op 15 april in een open oorlog. Een akkoord over de overgang naar een burgerlijk bestuur, eerder dit jaar, hield in dat de paramilitaire RSF in het leger opgenomen zou worden, maar daartegen verzette Dagalo zich. Uiteindelijk kwam het tot een nietsontziend gewapend conflict.

Het conflict eiste volgens VN-cijfers al meer dan 600 doden en minstens 5.000 gewonden. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger.