Zou het? “Eden Hazard voor het eerst sinds lang nog eens in de basis bij Real Madrid” (en er is ook goed nieuws over Thorgan)

Real Madrid neemt het dit weekend op tegen Getafe en daarbij zou Eden Hazard wel eens in de basis kunnen staan. En voor alle duidelijkheid: dit is geen grap.

De Koninklijke heeft nog maar één doel dit seizoen: het winnen van de Champions League. Real won eerder de Spaanse beker, maar staat op een quasi onoverbrugbare achterstand van competitieleider FC Barcelona. De titel is dus een utopie voor de Madrilenen.

Het gevolg: zaterdag wordt er geroteerd tegen Getafe, om volledig klaar te zijn voor de terugwedstrijd in de halve finales van het kampioenenbal tegen Manchester City. Volgens SPORT is de kans dan ook groot dat Eden Hazard nog eens mag beginnen aan een wedstrijd zodat Vinicius Junior de nodige rust kan krijgen.

De laatste basisplaats van Hazard bij Real dateert van begin dit jaar (3 januari), in de beker tegen het kleine Cacereno. Sindsdien bleef hij vooral op de bank van trainer Carlo Ancelotti.

© AFP

Van Nistelrooy heeft Hazard terug bij PSV

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy verwelkomt Thorgan Hazard weer in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Belg speelde een belangrijke rol als invaller in de bekerfinale, waarin hij de gelijkmaker liet aantekenen, maar liep ook een lichte enkelblessure op. Daarvan is hij nu weer hersteld.

“Als hij de komende twee trainingen goed doorkomt, dan zit hij bij de selectie”, aldus de PSV-trainer, die niet kan beschikken over de langdurig geblesseerde Armando Obispo, Ismael Saibari en Mauro Junior.

Door het gelijkspel van Ajax vorige week tegen AZ heeft PSV in de strijd om de tweede plaats in twee weken tijd een gat van vijf punten geslagen. Met thuiswedstrijden tegen Fortuna en SC Heerenveen voor de deur krijgen Van Nistelrooy en zijn team de kans om de klus in eigen stadion te klaren.