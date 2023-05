Mark van Bommel op zijn hoede voor uitgeteld Club Brugge: “Opgeven? Dat past niet bij blauw-zwart”

Op de eerste speeldagen van de Champions’ Play-offs heeft Antwerp FC zijn rechtstreekse titelconcurrenten KRC Genk en Union SG een tik verkocht. Nu wacht een dubbele confrontatie met Club Brugge, dat uitgeteld is voor de titel en een mirakel nodig heeft om nog derde te worden. Maar Antwerpcoach Mark van Bommel is op zijn hoede voor de uittredende landskampioen. “Ze doen niet mee voor spek en bonen.”

Door de Antwerpse zege tegen KRC Genk en de nederlaag van Club tegen Union zal Antwerp straks, aan het einde van het seizoen, voor de eerste keer sinds 1993 boven blauw-zwart prijken in de eindnotering. Club eindigde toen zesde en RAFC, in het magische Wembley-jaar, één plaatsje hoger. “Is dat zeker? Hoeveel punten zijn het, elf? Oh, twaalf! Ja, dan zullen ze geen kampioen meer worden”, aldus Mark van Bommel, die zondag geen uitgeblust Club Brugge in de Bosuil verwacht.

Begrip voor Vanaken

“Ga er maar vanuit dat ze niet naar hier komen om simpel een wedstrijd te spelen. Ze hebben twee keer verloren, maar ze willen niet voor spek en bonen deelnemen aan de play-offs. Het zou raar zijn als ze er nu met hun pet naar gooien en zes keer op rij verliezen. Dat past niet bij Club Brugge”, aldus Van Bommel.

Na de nederlaag tegen Union liet Hans Vanaken zich ontvallen dat het hem niet interesseert wie er straks kampioen wordt? Is de motivatie dan toch weg bij de blauw-zwarte aanvoerder? “Ik begrijp hem wel. Ik begrijp de teleurstelling van Hans en het feit dat hij zich niet druk gaat maken om wie kampioen wordt. Maar als speler wil je ook gewoon wedstrijden winnen, zoveel mogelijk.”

Kippenvel door publiek

De steun van het publiek in de Bosuil in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Genk nam indrukwekkende proporties aan. Zondag rekent Van Bommel, die ook zijn eigen naam door duizenden kelen van de tribune hoorde rollen, opnieuw op de steun van de rood-witte achterban. “Daar ben ik blij mee, want het betekent dat de fans waardering tonen voor hoe wij proberen te voetballen: met druk vooruit, snelle balveroveringen en iedereen die hard werkt. Je krijgt kippenvel als je ze (de fans, red.) bezig hoort. De spelers worden opgejut door de fans en soms kan dat een doorslaggevend detail zijn. Ook als het goed gaat, blijft iedereen op de adrenaline van het publiek voetballen. Alleen moeten de spelers opletten dat ze niet té enthousiast worden”, schetst Van Bommel, die zondag ook opmerkte hoe het publiek Genk-speler Paintsil uit de match hield.

Ritchie De Laet, die vorige week zijn opwarming geblesseerd staakte, blijft een twijfelgeval. Zaterdag hakt de technische en medische staf de knoop door en voor het overige hoopt Van Bommel op dezelfde jongens van vorige week te kunnen rekenen.

Veel is er door de opnieuw verworven leiderspositie overigens niet veranderd in de spelersgroep. “De situatie blijft ongeveer dezelfde: drie ploegen op een zakdoek van mekaar, alleen hebben wij nu een puntje voorsprong. En dat kan iedere match nog veranderen. Dit (de leidersplaats, red) zou geen druk mogen zijn, eerder een stimulans”, concludeerde de Nederlandse coach.

