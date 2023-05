UEFA vraagt Union meer uitleg over samenwerking met Brighton voor deelname aan Europees voetbal: “Maar we maken ons geen zorgen”

De UEFA heeft Union extra informatie gevraagd over zijn multi-clubstructuur met het oog op Europees voetbal volgend seizoen. De Brusselaars zijn daar door hun deelname aan de Champions’ Play-offs in principe al van verzekerd, maar doordat hoofdaandeelhouder Tony Bloom ook eigenaar is van het Engelse Brighton Hove & Albion volgt de Europese voetbalbond de zaak nauw op.

Brighton Hove & Albion staat op dit moment namelijk zevende in de Premier League en maakt zo net zoals Union aanspraak op Europees voetbal. Maar de regels van de Europese voetbalbond UEFA verbieden dat twee clubs waar dezelfde persoon aan het hoofd staat allebei Europees spelen om zo de integriteit van de competitie niet in gedrang te brengen. “Union is zich bewust van de regels van de UEFA in verband met het eigendom van meerdere clubs, maar de realiteit is dat de heer Bloom een passieve investeerder is en op geen enkele wijze betrokken is bij de activiteiten van de club”, stelt Union.

Hoewel Bloom meerderheidsinvesteerder is, ligt de meerderheid van het beslissingsrecht van Union bij voorzitter Alex Muzio, waardoor de clubs de facto door andere mensen aangestuurd worden. In het verleden stond de UEFA Red Bull-clubs RB Leipzig en RB Salzburg daarom ook toe allebei in Europa te starten. “Wij maken ons hierover verder geen zorgen en kunnen Brighton alleen maar succes wensen met hun strijd voor kwalificatie voor Europa”, klinkt het bij Union.

Mocht de UEFA toch problemen zien in de eigendomsstructuur van Union en Brighton, zou slechts één van hen toegelaten worden. In dat geval krijgt de club met het hoogst aangeschreven Europese ticket voorrang. Als ze allebei in dezelfde competitie zouden uitkomen, gaat de voorkeur uit naar de club met de hoogste eindranking. Op dit moment zou Union dan de voorkeur genieten.