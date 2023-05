Strengere EPC-normen en meer hernieuwbare energie: zo moet Vlaamse klimaatdoelstelling gehaald worden

Verbouwen

- Een opvallende maatregel is de afschaffing van de premie voor gascondensatieketels. Vandaag kan die premie nog tot 1.800 euro tot 2.500 euro bedragen, voor wie een verwarming op stookolie laat vervangen. De afschaffing zal dit jaar nog gebeuren, zegt klimaatminister Zuhal Demir (N-VA).

- Het vrijgekomen geld, 30 miljoen euro, gaat naar een verlenging van de premies voor warmtepompen tot eind 2025.

- Vanaf 2025 gaan de normen voor verwarmingsinstallaties bij een ingrijpende renovatie ook omhoog.

- Open en halfopen woningen zullen vastgelegde EPC-normen moeten halen die stapsgewijs verscherpen. Zo moeten woningen in open en halfopen bebouwing in 2030 minstens label E halen, in 2035 label D en in 2040 label C. Voor appartementen en gesloten bebouwing gaat het om label D in 2030 en label C in 2035 label C.

Hernieuwbare energie

- Vlaanderen wil tegen 2030 12 procent meer hernieuwbare energie opwekken dan bij de vorige doelstelling. Dat betekent dat er tot 2030 jaarlijks 500 megawatt vermogen aan zonne-energie moet bijkomen. Voor wind blijft de doelstelling op 108 megawatt per jaar extra.

- Dat gebeurt zonder nieuwe steunmaatregelen. De bedoeling is dat de doelstelling wordt gehaald door te sleutelen aan procedures en verplichtingen. De regering maakt het daarom mogelijk om op meer plekken windmolens te bouwen, onder meer op ‘restgronden’ langs afritten van snelwegen.

Mobiliteit

- Er komt een premie om de aankoop van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s aan te moedigen. Details daarvan zijn nog niet bekend. Tweedehandse wagens moeten minimum twee jaar oud zijn om misbruik te vermijden.

- Ook aanbieders van deelmobiliteit kunnen rekenen op een stimulans.

- Voor vrachtwagens wordt de kilometerheffing uitgebreid in havenbieden en op sluiproutes, zoals de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Vrachtwagens zonder CO2-uitstoot worden vrijgesteld.

Landbouw

- In de landbouw stijgt de uitstoot van broeikasgassen nog steeds, maar de sector, waar de stikstofmaatregelen zwaar zijn ingeslagen, wordt vooralsnog ontzien.

- Landbouwminister Jo Brouns (CD&V) bevestigt wel dat de regering de uitstoot van methaan- een krachtig broeikasgas – door de veeteelt omlaag wil krijgen. De voorbije jaren was de uitstoot gestegen, hoewel de Vlaamse regering het voornemen heeft om het met meer dan 30 procent te doen zakken.