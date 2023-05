Internationaal netwerk rond illegale palinghandel ontmanteld: negen mensen gearresteerd in ons land

In samenwerking met Europol heeft de federale gerechtelijke politie een internationaal netwerk ontmanteld dat handelde in glasaaltjes. In ons land werden negen mensen gearresteerd en 390 kilo aan glasaaltjes in beslag genomen. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Glasaaltjes, een kleine soort paling van ongeveer 10 cm, zijn erg gegeerd in Aziatische landen.

Het netwerk had tentakels in een aantal Europese landen. Sinds 2021 zou de bende bijna vier ton aan glasaal geëxporteerd hebben richting Azië om het daar voor grof geld op de zwarte markt te brengen. In totaal zouden de palingtrafikanten al zo’n 1,18 miljoen euro winst hebben gemaakt met hun illegale handel.

Het onderzoek naar de bende ging al in 2021 van start in Frankrijk, en toonde de betrokkenheid aan van vishandelaren en vissers. De illegale export werd georganiseerd door Aziatische tussenpersonen die in de regio rond Parijs verblijven, en gebruikmaakten van Europese luchthavens.

Betrapt in Zaventem

Het is op die manier dat de bende ook in het vizier kwam van de Belgische speurders, toen op 24 februari 2023 140 kilogram glasaaltjes, ter waarde van 400.000 euro, op Brussels Airport werd onderschept. De douane stelde toen vast dat er voor een vlucht achttien identieke koffers waren ingecheckt, allen verpakt in plasticfolie. De bagage werd gescand en de koffers bleken ook dezelfde inhoud te hebben. Eén koffer werd daarom geopend om de inhoud te controleren. Daarin bleken plastieken zakken gevuld met water en glasaaltjes te zitten, met bevroren flessen water als koelmiddel.

© if

Na controle van de overige koffers en van de passagiersgegevens bleek dat zes passagiers van Maleisische afkomst in totaal 140 kilogram glasaaltjes via Qatar en Vietnam naar Maleisië wilden smokkelen. De geschatte waarde hiervan op de “zwarte markt” was zowat 400.000 euro. De zes personen van Maleisische afkomst werden toen gearresteerd en onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Halle-Vilvoorde zette het onderzoek verder en kon op 18 april 2023 bij twee huiszoekingen in Antwerpen nog drie verdachten oppakken. Toen werd voor 150 kilogram aan glasaaltjes in beslag genomen.

Woensdag vielen speurders dan binnen op verschillende locaties in Frankrijk, Spanje, en Polen. In Frankrijk werden vier sleutelfiguren gearresteerd en werd een clandestiene vistank ontdekt met gesmokkelde glasalen evenals apparatuur om deze met uitsterven bedreigde diersoort op te slaan en te re-oxygeneren.

In Polen werden controles uitgevoerd bij een bedrijf dat vermoedelijk glasalen ontvangt om ze opnieuw uit te zetten. Deze Poolse onderneming wordt ervan verdacht een dekmantel te zijn voor de smokkeluitvoer naar Azië. In Spanje tenslotte werden eveneens een twintigtal personen gearresteerd. Speurders namen ook zo’n 200.000 euro cash geld in beslag en 900.000 euro aan diverse goederen.

Glasaaltjes — © Shutterstock

5.000 euro per kilo

Glasaaltjes zijn heel jonge palingen, van ongeveer tien centimeter, en worden in sommige Aziatische landen als een delicatesse beschouwd. Het is een ernstig bedreigde diersoort en valt daarom onder de noemer van beschermde diersoort. De jaarlijkse illegale trafiek van glasaaltjes wordt becijferd op 3 miljard euro. In Frankrijk, waar de visvangst strikt gereglementeerd is, kosten ze tussen de 700 en 900 euro per kilo, in Azië kan een kilo tot 5.000 euro opbrengen. De smokkel verklaart mee dat de populatie op dertig jaar tijd met 75 procent is afgenomen.

“Er werd tijdens het Belgische onderzoek intensief samengewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten en Europol, maar ook met de Belgische diensten zoals het CITES van de FOD Volksgezondheid, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), het ANB (Agentschap voor Natuur & Bos) en de Civiele Bescherming”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “De 140 kilogram glasaaltjes die in februari in beslag werden genomen, werden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur & Bos uitgezet in de Vlaamse wateren. De 150 kilogram glasaaltjes die in april in beslaggenomen werden, dienden spijtig genoeg te worden geëuthanaseerd omdat na onderzoek was gebleken dat ze besmet waren met een virus.”