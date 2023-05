Liverpool/Tessenderlo

In de Liverpool Arena geraakte ze donderdagavond niet, want Kate Ryan (42) moest de vele fans van het Eurovisiesongfestival iets verderop opwachten voor de afterparty. Maar dat hield haar niet tegen om de prestatie van Gustaph op de voet te volgen: “Ik voelde de stress in zijn plaats en nu gaat hij gewoon winnen!”