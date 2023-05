Pasar Lanaken dagje op bezoek in Lommel

De leden van Pasar Lanaken trokken een dagje naar Lommel voor een fijne uitstap. In de voormiddag bezochten ze het GlazenHuis, in de namiddag hielden ze halt bij matrassenfabrikant Sleep Design.

“In het GlazenHuis werd ons duidelijk dat de glasblaaskunst niet zomaar wat warm zand in een vorm blazen of gieten is”, vertellen de leden. “Er werd zeer gedetailleerde beschreven hoe de voorwerpen gemaakt worden en we zagen twee glaskunstenaars in actie. Een geslaagd bezoekje.”

's Middags lunchten de Pasar-leden in Het Onderwerp, waarna ze met de bus naar matrassenfabrikant Sleep Design trokken. “We kregen een zeer deskundige uitleg over hoe een matras gemaakt wordt en een demonstratie van de verschillende productiestappen”, klinkt het. “Een openbaring. Het werd ons meteen duidelijk dat niet elke matras dezelfde is. De firma Sleep Design werkt op maat van de klant, rekening houdend met de lichaamsbouw en de ondergrond waarop de matras moet komen. De leuke dag werd afgesloten met een lekker stukje vlaai een een tas koffie en of iets fris. We kijken nu al uit naar onze uitstap naar het circuit Zolder en ZLDR Luchtfabriek op 15 juni.”