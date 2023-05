Test Aankoop hekelt: “Leveranciers geven niet goedkoopste contract aan wie sociaal tarief verliest”

In tegenstelling tot wat de wet voorschrijft, biedt TotalEnergies niet het goedkoopste contract aan aan wie vanaf juli niet meer in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat hekelt Test Aankoop. Het bedrijf zelf ontkent. De consumentenorganisatie heeft aanwijzingen dat ook andere leveranciers van plan zijn niet hun allergoedkoopste contract aan te bieden.

Vanaf juli komt minstens een half miljoen klanten opnieuw op de commerciële markt voor gas en elektriciteit. Eind juni vervalt immers het uitgebreid sociaal tarief. Dat was in 2021 ingevoerd en maakte dat ook mensen met een laag inkomen in aanmerking komen voor het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit, dat goedkoper is dan normale tarieven.

Het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legt de laatste hand aan de hervorming van het sociaal tarief. Daarbij zal rekening worden gehouden met het inkomen én zal het sociaal tarief ook als “springplank” dienen naar de energietransitie. Dat heeft minister Van der Straeten donderdag in de Kamer geantwoord op vragen van Nahima Lanjri (CD&V) en Christian Leysen (Open VLD).

Sinds de normalisering van de energieprijzen besliste de federale regering een aantal steunmaatregelen af te bouwen. Een daarvan was het uitgebreid sociaal tarief. Het sociaal tarief blijft bestaan, maar de uitbreiding die al lang was doorgevoerd, verdwijnt vanaf 1 juli. Vivaldi sprak ook af het sociaal tarief te hervormen. Momenteel is het principe immers te binair: je hebt er recht op of je krijgt het niet.

Lanjri bleek zich zorgen te maken dat de minister 1 juli zal halen. “We zien nog geen hervorming voorliggen”, sprak ze. Zelf diende Lanjri al een resolutie in met een voorstel voor een hervorming. Daarin zou het sociaal tarief voor iedereen met een laag loon gelden, maar is ook sprake van een degressiviteit.

Van der Straeten gaf aan dat haar kabinet de hervorming op punt aan het stellen is. Voor de zomer wil ze haar plannen voorstellen. En in die hervorming zal inkomen een bepalend element zijn. Bovendien zal het systeem meer aansluiten op de energietransitie.

De minister herinnerde er ook aan dat mensen die binnenkort dus niet meer onder het sociaal tarief vallen door de afschaffing van de uitbreiding, automatisch het goedkoopste tarief op de markt moeten krijgen. Regulator CREG heeft contact opgenomen met alle leveranciers en op twee na hebben ze allemaal positief gereageerd, aldus de minister. Morgen/vrijdag zit ze rond de tafel met die twee leveranciers om dat aan te kaarten.

Een groep van 300.000 klanten voor gas en 500.000 klanten voor elektriciteit belandt bijgevolg vanaf juli opnieuw op de commerciële markt. Leveranciers zijn echter wel verplicht vanaf 1 juli het op dat moment goedkoopste product toe te passen voor die klanten, en dit voor een periode van drie maanden.

Maar, zo zegt Testaankoop, het ziet er naar uit dat sommige leveranciers niet hun goedkoopste contract zullen voorstellen. Zo heeft TotalEnergies al gecommuniceerd het contract Pixel Blue te gaan voorstellen, een contract waarbij de consument telefonisch advies krijgt. Maar het contract Pixel, een internettarief, is goedkoper. Het bedrijf ontkent dat echter. “Het tarief dat wordt aangeboden zal het laagste zijn wat we hebben”, verzekert een woordvoerder.

Testaankoop zegt voorts aanwijzingen te hebben dat ook andere leveranciers plannen hebben om niet het allergoedkoopste aanbod in portefeuille aan te bieden, zoals de wet voorschijft.

“Het aangeboden contract moet effectief het goedkoopste zijn, en de consumenten moeten ook duidelijk weten wat ze na die drie maanden moeten doen. Wij raden hen alvast aan om goed te vergelijken wanneer ze het voorstel van hun leverancier ontvangen. En in de tussentijd blijven wij ijveren voor een hervorming van het sociaal tarief”, aldus de consumentenorganisatie.

Risicopremie voor vast energiecontract bedraagt ruim 200 euro

Een gerust gemoed op de energiemarkt komt inmiddels niet onder de 200 euro per jaar. Dat blijkt dan weer uit cijfers van de federale energieregulator CREG. Sinds enkele maanden bieden energieleveranciers opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en aardgas. Ze waren daar vorig jaar mee gestopt. De extreem volatiele en hoge prijzen op de energiemarkten als gevolg van de oorlog in Oekraïne maakten vaste prijzen toen te onvoorspelbaar en onrendabel.

Nu de grootste onrust is verdwenen, bieden de leveranciers opnieuw vaste contracten aan. Die zijn wel wat duurder dan een variabel contract. Zekerheid over de prijs komt immers met een kost. “Een risicopremie”, noemt de CREG het.

De federale regulator becijferde dat verschil tussen variabele en vaste contracten. In mei bedraagt het verschil (enkel de energiecomponent) tussen het goedkoopste vaste aardgascontract en het goedkoopste variabele aardgascontract in Vlaanderen 259 euro op jaarbasis. Voor elektriciteit bedraagt het verschil tussen het goedkoopste vast en variabel contract in Vlaanderen 208 euro op jaarbasis. “Het is aan de consument om te beoordelen of hij bereid is de risicopremie te betalen om te voorkomen dat zijn factuur stijgt met de seizoensgebonden stijging van de marktprijzen vanaf de tweede helft van het jaar 2023”, aldus de CREG over die keuze tussen vast en variabel.

Opvallend nog: wie kiest voor het goedkoopste vast contract voor aardgas en elektriciteit komt goedkoper uit dan het duurste variabel contract. Positief voor de regulator is alvast dat er opnieuw een uitgebreid vast aanbod is. Toch blijven gas en elektriciteit nog steeds behoorlijk duurder in vergelijking met de prijzen van voor de energiecrisis.