Leerlingen Don Bosco Helchteren verkennen hoogtes tijdens sportdag

Houthalen-Helchteren

Afgelopen vrijdag ging de sportdag door bij Don Bosco Helchteren. En dat was opnieuw een voltreffer. “Onze tweede- en vierdejaars waagden zich aan een hoogteparcours”, klinkt het op de school. “Andere klassen gingen zwemmen in Erperheide, skiën, padellen, klimmen of voetballen. Alle leerlingen beleefden een toffe dag.”