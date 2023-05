Studenten delen complimentjes uit aan verpleegkundigen ZOL

12 mei is de Dag van de Verpleegkunde. Dat vierden de studenten verpleegkunde van hogeschool UCLL in Genk en HBO Verpleegkunde Genk door complimentjes uit te delen aan de verpleegkundigen van het ZOL in Genk.

De studenten voorzagen een mooie stand in de inkomhal van het ZOL waar bezoekers of medewerkers een complimentje kunnen schrijven om het vervolgens af te geven aan een verpleegkundige. Een compliment om de dagelijkse waardevolle inzet van elke verpleegkundige in de kijker te zetten. Want niet alleen op 12 mei, maar elke dag kan een verpleegkundige het verschil maken voor de patiënten. Op deze manier tonen de studenten van HBO en UCLL Genk hoe trots ze zijn op de verpleegkundigen en dat zijzelf met heel veel trots de toekomst van het verpleegkundige beroep zijn.