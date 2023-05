Grootste drugsdealers van de Balkan, gelinkt aan vondst van 1,2 ton cocaïne in Hasselt, opgerold

De Servische politie heeft donderdag, in samenwerking met Europol, de grootste drugdealers van de Balkan opgerold. Dat meldt Europol vrijdag, nadat het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken eerder al te kennen gaf dat 13 verdachten waren opgepakt. De operatie was mogelijk door info van de Belgische politiediensten. Binnen datzelfde onderzoek werden in ons land in 2021 al zeven mensen opgepakt. In totaal werden, ook in andere landen, 23 mensen opgepakt.

Onder de 13 arrestanten in Servië zijn drie leiders die door Europol als ‘waardevolle doelwitten’ worden omschreven.

Ook in Nederland werden donderdag huiszoekingen uitgevoerd, op in totaal 35 locaties. Daarbij werden 15 luxewagens en juwelen en horloges met een waarde van meer dan 2 miljoen euro in beslag genomen. Ook 2 miljoen euro aan cash geld, wapens, springstof en munitie werden in beslag genomen.

Het kartel zou betrokken zijn bij de levering van minstens 7 ton cocaïne die vanuit Zuid-Amerika in 2020 in Europa belandde en daar in beslag genomen werd. Het gaat om 5 ton die op Aruba in beslag werd genomen, 1,2 ton in Hasselt en 700 kilo in Rotterdam.

De Limburgse federale gerechtelijke politie heeft op 24 juni 200 1.200 kilo cocaïne gevonden in een container nabij een loods in Hasselt op het kruispunt van de Kempische Steenweg en de Paalsteenstraat. De speurders rekenden tijdens de hele operatie ook zeven mannen in. De vangst was goed voor een straatwaarde van 65 miljoen euro.

Nog volgens Europol was de bende in de onderwereld berucht om haar geweld en diefstallen van luxegoederen. Een van de verdachten zou de vroegere leider van de Pink Panthers zijn, een bende juwelendieven met wortels in de Balkan die al voor meer dan 330 miljoen euro juwelen stal.

De operatie tegen de drugsbende was volgens Europol mogelijk nadat het versleutelde communicatienetwerk voor criminelen Sky ECC in 2021 ontcijferd werd. In deze zaak was voor België de federale gerechtelijke politie van Limburg betrokken, met collega’s uit Frankrijk, Nederland en Servië.