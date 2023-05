Frenoy: out bij Tongeren. — © Bobe

Kan Hades alsnog de titel pakken in de Hasseltse derby bij Sporting? En stoten Belisia en/of Tongeren door naar de eindronde? Dat zijn de belangrijkste vragen op de slotdag van de competitie in 2B. Bocholt geeft voor de aftrap van haar honderdjarig jubileum gratis toegang. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (jfz/frba/rusm/edst/matr)