Sven Verbeeck doet het voorlopig nog op de fiets in afwachting van een plaats in de organisatie bij GP Vermarc: “Er kruipt een pak werk in zo’n koers”

“Bij een incident op training had ik een oogletsel opgelopen, waardoor fietsen in een peloton een levensgevaarlijke onderneming werd. Een consultatieronde langs diverse specialisten leverde niet het gewenste resultaat op, maar uiteindelijk heeft de tijd zelf zijn werk gedaan. Begin april betwistte ik in Beersel mijn eerste wedstrijd en ondertussen heb ik er al een tiental achter de kiezen, waaronder ook een rittenkoers, de Arden Challenge. Zo heb ik ondertussen conditioneel toch al enige progressie gemaakt”, schetst Verbeeck zijn actuele situatie.

“Het is bijgevolg nogal vanzelfsprekend dat ik zondagmiddag, samen met zo’n 175 andere vertrekkers voor de gebouwen van de firma aan de start zal staan. Zonder ambitie weliswaar, daarvoor zullen zich andere kleppers melden. Ik ga nu niet bepaald dagdromen. Het gaat tenslotte om een wedstrijd van hoog niveau met een omvangrijk deelnemersveld en een lastige omloop. Al is het zo dat ik als opvolger nog niet te veel bij de organisatie wordt betrokken, ook al is mijn vader Marc er ondertussen ook al 59. Nee, ik kan rustig mijn ding doen richting koers, al spring ik af en toe weleens bij wanneer er nog iets moet opgeknapt worden”, vervolgt Sven Verbeeck.

Hemel ging open

“Wat nog niet wil zeggen dat er geen pak werk in zo’n organisatie kruipt. Daarvan neemt mijn pa zo’n tachtig percent op zijn schouders, terwijl mijn moeder sedert afgelopen jaar het vipgebeuren voor haar rekening neemt. De hoekstenen voor zo’n wedstrijd worden trouwens al maanden op voorhand gelegd, onder meer via contacten met potentiële sponsors”, zegt Sven Verbeeck, die zich als de dag van vandaag de eerste editie van deze koers, nu drie jaar geleden, herinnert.

“Dat was op 5 juli en het was alsof de hemel openging na de gesel van corona. Langs de weg stond er toen gigantisch veel volk. Nu is dat iets minder, maar de belangstelling is nog steeds heel groot. Hopelijk willen de weergoden ook nog mee”, hoopt Sven Verbeeck, die nu geen datum meer wil plakken op een eventueel afscheid aan de competitie. “Vorig jaar heb ik dat ook al gezegd, dus laten we er nu maar stilletjes over zwijgen”, zegt hij wijselijk.