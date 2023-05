Fans kopen op voorhand massaal mysterieus boek over Taylor Swift, maar dat blijkt over andere wereldsterren te gaan

Het boek gaat niet over Taylor Swift, maar over BTS — © AP

Fans van Taylor Swift dachten dat een nieuw non-fictieboek over de zangeres gaan. Terwijl de naam nog onbekend was, bestelden ze het massaal. Uiteindelijk blijkt het boek over de K-popband BTS te gaan.

Eerder deze week verscheen opeens een boek dat alleen bekend stond als 4C ongetiteld Flatiron non-fictie zomer 2023. Amerikaanse boekwinkels zeiden dat het boek al 1 miljoen keer gedrukt zal worden bij de eerste druk en het wereldwijd populair zou zijn en veel aandacht zou krijgen. Het is van uitgeverij Flatiron en zou vanaf 9 juli te koop zijn. Over wie het boek gaat, zou pas op 13 juni bekend worden.

Hierin zagen Taylor Swift-fans allemaal hints naar een biografie van de zangeres. Het favoriete getal van Swift is namelijk dertien. Het boek heeft ook 544 bladzijdes en als je vijf, vier en vier optelt, krijg je ook dertien. Als het boek dan op 9 juli uitgebracht zou worden, is dat twee dagen nadat Swift een nieuwe versie van haar album Speak Now heeft uitgebracht.

10-jarig bestaan BTS

De uitgeverij heeft toch eerder dan gepland bekendgemaakt waar het boek over gaat. Het is namelijk geen biografie van Taylor Swift, maar een boek over het 10-jarig bestaan van de K-popband BTS. De twee datums waren dan ook hints naar BTS en niet naar de zangeres. Op 13 juni bestaat namelijk hun eerste single tien jaar en op 9 juli is het tien jaar geleden dat de fanclub van BTS is opgericht. Fans van BTS zagen deze hints ook en bestelden, net als fans van Taylor Swift, het boek massaal. Hierdoor werd het al snel een bestseller op Amazon en bij boekenketen Barnes & Noble.

Sinds hun oprichting heeft BTS al negen albums en zes ep’s uitgebracht. De fans zullen het hiermee wel een tijdje mee moeten doen, want de band heeft in juni 2022 een pauze aangekondigd, omdat ze moe waren, veel druk voelden en ook aan hun solocarrière wilden werken. Daarbij zijn leden Jin en J-Hope bezig met hun dienstplicht, die minstens anderhalf jaar duurt. Pas tegen 2025 zullen alle leden klaar zijn met hun dienstplicht en kan de band weer samenkomen.