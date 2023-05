Wouter Vrancken blikt vooruit op clash tegen Union: “Mentaal sterk genoeg zijn om boven randzaken te staan”

Wie vervangt Mike Trésor zondag op het veld van Union? Dat is de vraag die Wouter Vrancken en zijn staf moeten beantwoorden. De Genkse coach wilde er vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog niet te diep op ingaan. “Luca Oyen, Yira Sor en Anouar Ait El Hadj kunnen allemaal op die positie spelen”, luidde het. “Afhankelijk van het profiel zullen wij beslissen wie start.”

Antwerp

Vrancken blikte ook nog eens terug op de nederlaag van vorig weekend op het veld van Antwerp. “We waren ontgoocheld, dat is altijd zo na een nederlaag”, klinkt het. “Het kwartje viel steeds naar de andere kant. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een individuele fout van ons. Als dat niet gebeurt, eindigt de match gewoon op een gelijkspel denk ik. Buiten de kansen van Tolu en Stengs in de tweede helft zijn er immers niet echt grote kansen geweest. Een gelijkspel zou logisch geweest zijn. De organisatie zat goed en we gaven weinig weg. Het is jammer dat je door zo’n foutje dan verliest. Of Sadick ontgoocheld was? Natuurlijk, maar dat is normaal. En het is ook goed dat hij zich dat aantrekt. Als je dat niet doet, ben je geen sportman. De groep is er ook heel goed mee omgegaan, en uiteindelijk win en verlies je als groep. Het is jammer, maar het zijn nu eenmaal mensen he.”

Door de nederlaag is Antwerp nu leider. Mark van Bommel probeert de druk op de Bosuil nog enigszins af te houden door te stellen dat The Great Old nu niet dé grote titelfavoriet is. “Mark doet dat schitterend”, lacht Vrancken. “Hij doet dat natuurlijk om zichzelf en de groep een beetje te beschermen. Uiteindelijk zijn we ook nog altijd met drie en heeft iedereen het in eigen handen.”

Randzaken

Zondag wacht met Union opnieuw een ploeg die een tegenstander kan frustreren. “Wij moeten daar niet mee bezig zijn en gewoon focussen op voetbal, want daar zijn we heel goed in”, zegt Vrancken. “Op dat gebied moeten we niet onderdoen voor de andere ploegen in play-off 1. Ons voetbal is onze sterkte en daar moeten we van uitgaan. We moeten zorgen dat we mentaal en kwalitatief klaar te zijn om die wedstrijd aan te vatten, goed wetende waar de sterktes en zwaktes van Union liggen. Daarnaast moeten we mentaal ook sterk genoeg zijn om boven randzaken te staan.”

Vrancken kan in het Dudenpark alvast rekenen op een volledig fitte kern, enkel de langdurig geblesseerde Jay-Dee Geusens is niet inzetbaar. Carlos Cuesta en Yira Sor, die de voorbije weken met blessures kampten, zullen erbij zijn. “Of ze ook kunnen starten? Iedereen die meegaat, is fit genoeg om te starten”, besluit Vrancken.