Rusland blijft na recente inspectie geschorst wegens doping, en dat terwijl de Olympische Spelen naderen

Rusland werd in december 2019 geschorst wegens grootschalig, systematisch dopinggebruik in vele sporten. Aanvankelijk werd het land vier jaar geschorst, maar dat werd later teruggebracht naar twee jaar. De schorsing zou dus op 17 december 2021 aflopen maar Wada oordeelt dat de schorsing niet mag worden opgeheven zolang niet aan alle eisen inzake dopingbestrijding zijn voldaan. Dat is nog altijd niet het geval, zegt de belangrijkste dopinginstantie. Het Russische dopingagentschap claimt dat ze in orde zijn.

De Olympische Spelen van Parijs 2024 komen inmiddels steeds dichterbij, er zijn al heel wat kwalificatiewedstrijden voor de komende Spelen aan de gang. Enkel Russen die kunnen aantonen dat ze dopingvrij zijn, mogen onder een neutrale vlag deelnemen aan sportevenementen.

Althans, wat het dopingluik betreft, want in heel wat sporten mogen Russen ook niet meedoen wegens de invasie in Rusland. Die trend lijkt wel aan het keren: het Internationaal Olympisch Comité adviseert aan sportbonden dat ze Russische atleten die de oorlog openlijk afzweren onder een neutrale vlag mogen laten deelnemen.