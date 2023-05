Niels Hermans geeft z’n job in het onderwijs (tijdelijk) op voor Patro: “Ik ben mijn vrouw dankbaar dat ze me dit gunt, want vakanties tijdens de zomervakanties gaan niet meer lukken.” — © Dick Demey

Pakt Patro na de promotie ook de kampioenstitel? Dat is zaterdag de vraag in de derby op het veld van THES. Logisch dus dat dit laatste Limburgse duel in eerste nationale onze ‘Match van het Weekend’ is, die rechtstreeks (met live camerabeelden) te volgen is op www.hbvl.be. Keeperstrainer Niels Hermans geeft zijn job bij THES én in het onderwijs alvast (tijdelijk) op om aan de slag te gaan bij… Patro.